Политика

Абдулпатах Амирханов поздравил Муху Алиева с наградой

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Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов во вторник, 4 января, навестил первого президента Дагестана Муху Алиева. Премьер-министр поздравил Муху Алиева с награждением орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, а также с наступившим Новым годом. Абдулпатах Амирханов пожелал первому президенту Дагестана крепкого здоровья, благополучия, поблагодарил за поддержку. Муху Алиев, в свою очередь, пожелал успехов главе кабинета министров и всему руководству республики в непростом деле развития региона.

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