Абдулпатах Амирханов поздравил коллектив Арбитражного суда Дагестана с 30-летием

Сегодня, 24 декабря, Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов поздравил коллектив Арбитражного суда республики с 30-летним юбилеем со дня образования.

Премьер-министр Дагестана зачитал приветственный адрес от имени Главы РД Сергея Меликова, отметив, что за прошедшие три десятилетия Арбитражный суд Дагестана прошел сложный путь становления и стал одним из важнейших элементов судебной системы, институтом, определяющим самочувствие не только отдельных предприятий или отраслей, но и всей экономики республики:

«Колоссальный опыт, богатая накопленная практика по праву снискали Арбитражному суду республики признание и авторитет как в нашем регионе, так и по всей стране. Примите слова благодарности за ваше активное участие в отстаивании экономических интересов республики, эффективной защите прав предпринимателей. У органов власти всех уровней сегодня есть общая задача — навести порядок в республике, и правосудие — один из самых мощных рычагов для достижения этой цели.

Убежден, что Арбитражный суд Республики Дагестан, осуществляя свою деятельность гласно и открыто, на основе принципов законности и справедливости, равенства всех перед законом, сможет добиться новых высот в деле формирования благоприятного делового инвестиционного климата, в укреплении диалога общества и государства, повышения авторитета судебной власти. Желаю коллективу суда крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в служении закону, Дагестану и всей России», — сказал Амирханов.

Председатель Арбитражного суда РД Магомед Исаев, со своей стороны, поблагодарил гостей и участников мероприятия за поздравления и внимание к суду. Он отметил, что история Арбитражного суда РД началась в 1991 году, когда в России создавалась новая система арбитражных судов и был принят закон «Об арбитражных судах».

Несмотря на возросшую нагрузку, как отметил Магомед Исаев, коллектив суда стабильно демонстрирует высокие показатели по качеству отправления правосудия. За 11 месяцев 2021 года арбитражным судом рассмотрено 11617 дел и заявлений, в 2020 году – 9971.

Зампредседателя Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Роман Калуцких в режиме видеконференцсвязи поздравил коллектив Арбитражного суда РД с юбилейной датой, отметив профессионализм и работоспособность коллектива суда: В течение 30 лет Арбитражный суд РД твердо стоит на защите охраняемых законом прав и интересов организаций и граждан республики», — сказал он.

Со словами приветствия также выступил зампредседателя Народного Собрания Дагестана Сайгидахмед Ахмедов. Он отметил большой вклад Арбитражного суда РД в установление и развитие цивилизованных форм разрешения экономических споров, сохранение нашей республики в едином экономическом и правовом пространстве страны, утверждение законности и правового порядка в экономических отношениях велик. Также Ахмедов вручил работникам суда именные часы Председателя Народного Собрания РД.

В ходе мероприятия Абдулпатах Амирханов вручил работникам суда Почетные грамоты Правительства Республики Дагестан.

В мероприятии приняли участие Председатель Верховного суда Республики Дагестан Сергей Суворов, председатель совета судей РД Анжела Ибрагимова и другие.