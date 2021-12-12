Абдулпатах Амирханов поздравил дагестанцев с Днём Конституции РФ

«Сегодня вся страна отмечает один из самых значимых государственных праздников – День Конституции!

Конституция – главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности Российской Федерации, основной закон, являющийся фундаментом демократического законотворчества.

Этот документ стал основой всех прогрессивных преобразований в России, залогом ее могущества и процветания, политической стабильности и уверенности наших сограждан в завтрашнем дне.

Основные положения Конституции, пройдя через призму других законов, федеральных и местных, всегда нацелены на защиту каждого из нас.

Поздравляю всех дагестанцев с праздником! Желаем всем жителям нашей республики благополучия и новых успехов в труде на благо Республики Дагестан и всей России!» — говорится в поздравлении Абдулпатаха Амирханова.