Политика

Абдулпатах Амирханов посетит Докузпаринский район

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Сегодня, 29 апреля, Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов в рамках рабочей поездки посетит Докузпаринский район, где ознакомится с проблемами социально-экономического развития района, а также с потребностями в образовательных учреждениях и т.д. Планируется посещение нескольких сёл муниципалитета. Напомним, что ранее аналогичные поездки Абдулпатах Амирханов совершил в Дахадаевский, Карабудахкентский, Унцукульский, Шамильский, Акушинский районы. По итогам всех поездок профильным министерствам и ведомствам даны поручения для улучшения социально-экономического положения в муниципалитетах.

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