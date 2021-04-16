Абдулпатах Амирханов посетил Унцукульский район

15 апреля Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов прибыл в Унцукульский район с рабочим визитом, основой целью которого стало рассмотрение социально-экономических вопросов муниципалитета. Одной из главных тем стали компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим при строительстве Ирганайской ГЭС. В следствии превышения планового затопления на 12 метров были затоплены домовладения местных жителей. Общее количество граждан, которые могут претендовать на компенсацию составило 1151 семей. Предварительная стоимость мероприятий составляет около одиннадцати миллиардов рублей. Важной темой стал вопрос загрязнения мусором водохранилища, для решения которого разработан план мероприятий по решению данной проблемы.

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