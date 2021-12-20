Абдулпатах Амирханов посетил с рабочим визитом Ахтынский район Республики Дагестан. Здесь Председатель Правительства РД проинспектировал строительство объектов социальной инфраструктуры. В числе объектов делегация ознакомилась с ходом строительства Ахтынской районной больницы. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Кроме того, в селе Луткун Абдулпатах Амирханов оценил ход строительства школы, где смогут обучаться до четырёхсот учащихся. Открытие объекта запланировано на конец текущего года. В рамках инспекции Абдулпатах Амирханов подчеркнул, что приоритетное значение должно иметь качество выполняемых работ, а также соблюдение временных рамок.

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