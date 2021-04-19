Абдулпатах Амирханов оценил состояние соцобъектов Дахадаевского района

Председатель Правительства РД посетил с рабочим визитом Дахадаевский район. Здесь Абдулпатах Амирханов осмотрел ряд объектов социальной инфраструктуры, в числе которых общеобразовательные учреждения села Кубачи. Состоянием начальной школы Премьер-министр РД остался недоволен, он дал указание проработать вопрос о проведении здесь ремонтных мероприятий. При посещении средней школы села Кубачи Абдулпатах Амирханов дал поручение проработать вопрос об открытии ювелирной школы, по окончании которой будет выдаваться диплом. По словам Абдулпатаха Амирханова, Правительство республики будет и в дальнейшем оказывать поддержку развитию народных промыслов Дагестана.

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