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Абдулпатах Амирханов обсудил с гендиректором ОАО «Гипрогор» вопросы сотрудничества

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ОАО «Гипрогор» — это Российский институт градостроительства и инвестиционного развития. С генеральным директором института Еленой Чугуевской провёл встречу Абдулпатах Амирханов по вопросам информационного моделирования в строительстве, использования «БИМ — технологий» в проектировании и строительстве социальных объектов и другое. Председатель Правительства РД выразил готовность сотрудничества с ОАО «Гипрогор». В свою очередь, Елена Чугуевская рассказала о работе организация на территории Республики Дагестан. В частности институт ведёт работу по разработке мастер-плана туристического приморского кластера.

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