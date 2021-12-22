Абдулпатах Амирханов обсудил реализацию плана мероприятий по комплексному развитию города Дербента

Абдулпатах Амирханов посетил с рабочим визитом город Дербент. Здесь Председатель Правительства Республики Дагестан провёл выездное совещание, где главным вопросом стала реализация плана мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года. По словам Абдулпатаха Амирханова, 21 декабря в городе был открыт новый детский сад на шестьдесят воспитанников, однако, таких объектов должно быть больше. Кроме того, существует проблема выхода за установленные временные рамки сдачи некоторых объектов. Подробно о ходе реализации плана мероприятий по комплексному развитию города Дербента доложил врио министра экономики и территориального развития РД Руслан Алиев. По словам министра, пятьдесят четыре мероприятия Комплексного плана будут профинансированы за счёт средств из федерального бюджета и бюджета республики. Руслан Алиев отметил необходимость ускорения работы по подготовке и утверждению проектирования ряда объектов. Это необходимо для подготовки предварительных бюджетных заявок в Минэкономразвития России. По трём объектам Комплексного плана финансирование уже включено. Это строительство водоводов «Кайтаг-Дербент» и «Шурдере», а также строительство школы на 804 места.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники