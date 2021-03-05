Абдулпатах Амирханов наградил женщин-профессионалов в преддверии 8 Марта

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов сегодня, 5 марта, наградил за выдающиеся достижения на профессиональном поприще женщин Дагестана.

В преддверии Международного женского дня государственные награды и благодарственные письма были вручены представительницам медицины, культуры, связи.

Благодарственные письма вручены врачам и медсестрам городских и районных больниц.

Врач Избербашской ЦРБ Аида Абуева награждена орденом Пирогова.

Заведующая литературно-драмматической сферой Лакского театра имени Э.Капиева Гулизар Султанова награждена орденом Дружбы.

Инженер дагестанского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная компания» Елена Дюкаева награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» ll степени.