Общество, Спорт

Абдулпатах Амирханов лично поздравил Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира в Осло

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Абдулпатах Амирханов лично поздравил Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходил в столице Норвегии. В рамках встречи, которая состоялась 21 октября, врио Председателя Правительства РД обратился к именитому спортсмену со словами: «Глядя на вас, наша молодёжь воспитывается на правильных примерах, идёт в спорт, укрепляет здоровье и дух». В ходе встречи двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев поделился своими впечатлениями от соревнования и рассказал о планах на будущее.

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