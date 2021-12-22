Образование

Абдулпатах Амирханов: «Дагестан обладает высоким научным потенциалом»

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Абдулпатах Амирханов посетил с рабочим визитом город Дербент. Здесь Председатель Правительства РД провёл встречу с руководителем Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никитой Марченковым. В числе других тем участники встречи обсудили инициативу по созданию в Дагестане Научного фонда. Абдулпатах Амирханов отметил, что целью фонда станет развитие научной и научно-технической деятельности. Премьер-министр РД отметил: «Дагестан обладает высоким научным потенциалом, и ученых нужно поддерживать». В обсуждении принял участие и врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев. По его словам, системные решения должны способствовать повышению интереса у молодёжи к науке.

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