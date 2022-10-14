Абдулмуталип Гайирбегов: «Россия освобождает Украину от неофашизма»

Известный спортсмен, боец смешанных единоборств, чемпион мира и чемпион России по смешанным единоборствам, участник СВО на Украине, уроженец села Килятль Гумбетовского района Абдулмуталип Гайирбегов посвятил бой своим соратникам, сотрудникам СОБР «Ястреб-Каспий», погибшим в ходе спецоперации. Поединок, который прошёл в рамках турнира SFC-5 в Омске, завершился победой Гайирбегова, который после боя рассказал зрителям о своих братьях, отдавших жизнь за Родину. Боец из Дагестана носил футболку с изображением погибшего друга Мухумы Карачуева с надписью «Навечно в строю». Зал аплодировал стоя.

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил Гайирбегова с победой и отметил важность увековечения, сохранения памяти защитников Отечества, отдавших жизнь на наше будущее.

«Я решил посвятить свой бой близким друзьям, сотрудникам Росгвардии, погибшим в спецоперации на Украине, с которыми меня многое связывало. Народ приветствовал стоя. Они приняли мою боль за друзей, которую я несу в душе. Погибшие за Родину – герои. Их нельзя забывать, о них нужно часто говорить, ставить их в пример. В ходе СВО Россия освобождает Украину от неофашизма. Победа будет за нами!» – сказал Абдулмуталип Гайирбегов.

Напомним, что Абдулмуталип Гайирбегов провёл 20 боев в таких известных бойцовских организациях, как ACB, Fight Nights, M-1 Global, Alash Pride.