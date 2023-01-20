Абдулмуслиму Абдулмуслимову представили технические разработки студентов ДГТУ

Глава кабмина республики осмотрел Центр современных информационных технологий на базе Дагестанского государственного технического университета. Центр выполняет широкий спектр функций. В составе центра функционирует суперкомпьютер и программно-вычислительный комплекс «Redsoft».

Здесь же главе кабмина представили различные технические разработки студентов в сферах IT, промышленности, строительства.

Так, к примеру, в период пандемии, в связи с возникшей необходимостью контроля уровня септиков в больших объемах нужен был датчик, который бесконтактно сможет контролировать уровень септика. Силами студентов были разработаны 2 модификации датчика.

Также учащиеся разработали систему перекачивающей станции для трубопроводов.

Вуз готов принимать заявки от промышленных предприятий для разработок.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7334