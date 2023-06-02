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Абдулмуслимов: В Дагестане будут приниматься меры для создания условий для безналичной оплаты товаров и услуг

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Сегодня не во всех магазинах установлен торговый эквайринг – эта банковская услуга позволяет торговым объектам принимать безналичную оплату от покупателей с банковских карт.

На этот вопрос на заседании Комиссии по увеличению доходной части консолидированного бюджета под руководством главы региона обратил внимание глава регионального кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Премьер добавил, что в том числе получает обращения от туристов Дагестана, которые столкнулись с этой проблемой при попытке оплатить товары и услуги. Для улучшения ситуации, по его словам, нужно доводить до людей плюсы работы в правовом поле.

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