Абдулмуслимов: в 2023 году все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме

Об этом заявил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Правительства РД.

«В рамках республиканского бюджета за 2022 год все социальные обязательства гарантированно будут выполнены в полном объеме.

Вместе с тем уровень дефицита бюджета сохраняется на прежнем уровне и пока еще не все задания по налоговым поступлениям в текущем году выполнены.

Правительству Дагестана продолжить работу по созданию дополнительных рабочих мест, снижению уровня бедности, безработицы, повышению доходов граждан, снижению неформальной занятости», — сказал премьер.