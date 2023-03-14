Абдулмуслимов: Сельское хозяйство — драйвер развития экономики Дагестана

На выездном совещании о проведении весенних полевых работ, проходящем в Бабаюртовском районе, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в очередной раз напомнил главам районов о значимости развития сельских территорий.

«Мы должны быть благодарны Всевышнему за то, что родились в Дагестане. У нас 7 природно-климатических зон, у нас прекрасные условия для выращивания сельхозпродукции, начиная от риса, заканчивая цитрусовыми.

Дагестан — аграрная республика. Сельское хозяйство — драйвер развития экономики республики. Наша задача — создать условия для жизни в сельской местности. И мы к этому идем — строим детские сады, школы, больницы, ФАПы. И будем продолжать развивать села. Для того, чтобы человек оставался на селе, у него должен быть доход, должны быть условия для жизни», — сказал премьер-министр РД.