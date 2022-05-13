Абдулмуслимов поручил ускорить строительство водовода в Казбековском районе

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел место строительства водозаборных сооружений для проектируемого водовода к шести селам — Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха в Казбековском районе.

Как пояснил директор ГКУ «Дагсельхозстрой» Магомед Юсупов, проектирование водовода предусмотрено в целях дальнейшего строительства за счет средств федерального бюджета.

В прошлом году после проведения повторных конкурсных процедур был заключен государственный контракт на сумму 7,5 млн рублей с ООО «Компания «Авилон».

В настоящее время разработка проектно-сметной документации находится на стадии завершения.

Водовод позволит обеспечить качественной и бесперебойной водой шесть сел и охватить 25-30 тыс. жителей, это примерно 50% от общей численности проживающих в муниципалитете.