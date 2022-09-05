Абдулмуслимов поручил разработать программы развития образования и здравоохранения города Махачкалы

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Оперативного штаба заслушал информацию Минобрнауки и Минздрава РД о принимаемых мерах по обеспечению социальными объектами внутригородских посёлков Махачкалы.

Профильными министрами были озвучены принятые решения по самым актуальным проблемам города, например, о решении о проведении капремонта в поселке Альбурикент МБОУ «СОШ № 20», о проектировании строительства образовательных объектов в других посёлках.

Были также названы проблемы с транспортной доступностью и обеспечению безопасности на дорогах вблизи школ.

Принимаемые меры Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал оперативными и принимаемыми в связи с возникновением проблем, при этом он отметил отсутствие какой-либо стратегии, которая позволяла бы системно решить имеющиеся в городе проблемы.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев, в свою очередь, выразил благодарность за решение о разработке таких программ, отметив, что аналитическая информация по потребности новых социальных объектов уже готова и муниципалитет готов приступить к разработке программы.

Премьер поручил представить проекты программ до конца года.