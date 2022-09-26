Абдулмуслимов поручил разобраться с долгами бюджетных организаций за энергоресурсы

В ходе заседания оперштаба был затронут вопрос о ситуации с платежной дисциплиной бюджетных потребителей.

По состоянию на 1 сентября 2022 года задолженность за электроэнергию бюджетных организаций составила 191 млн рублей, за газ — 101 млн руб. За 8 месяцев текущего года долг региональных бюджетных потребителей перед ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» вырос с 15 млн рублей до 26 млн рублей, при уровне расчётов 81,4%.

«Это ответственность глав городов и районов, так как муниципальные предприятия финансируются из муниципальных бюджетов, и они сейчас не доплачивают за потреблённые ресурсы. Кроме того, ввиду отсутствия приборов учета, их неисправности, либо несоблюдения проверки сроков, они получают дополнительные начисления. Это всё приводит к дополнительным выплатам из бюджета республики и муниципальных образований», — прокомментировал первый вице-премьер Манвел Мажонц.

Заслушав докладчика, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил до 1 октября провести сверку расчётов бюджетных организаций и ресурснабжающих организаций и учесть указанные задолженности в бюджете муниципальных образований с учётом необходимости 100%-го погашения.