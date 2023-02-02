Абдулмуслимов поручил расширить использование природного газа в качестве моторного топлива

Такое поручение было дано главой кабмина региона Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в ходе встречи с коллективом региональным министерством энергетики и тарифов.

По словам Абдулмуслимова, в Дагестане слабо ведется работа в рамках соглашения подписанного между республикой и ООО «Газпром газомоторное топливо» в части расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

«Из запланированных к строительству нескольких автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций, ни одной пока не построено. Делайте выводы. Стоит усилить работу в данном направлении», — указал глава кабмина.