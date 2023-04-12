Абдулмуслимов – подрядчикам: «Не обещайте ничего из того, что вы не можете реализовать»

Вчера глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл встречу с представителями подрядных организаций, выполняющих свои обязательства по строительству социальных объектов в республике.

Премьер-министр, в частности, предупредил строителей о недопущении срывов сроков сдачи объектов.

«Что касается планов получить средства по удорожанию – эта «схема» больше работать не будет. За каждый полученный по удорожанию рубль вы будете нести персональную ответственность в соответствии с законодательством. По итогам конкурсных процедур вы уже средства получили, и теперь спрос с вас – почему вы своевременно не осваиваете эти средства. Не обещайте ничего из того, что вы не можете», — обратился к представителям подрядных организаций Абдулмуслим Абдулмуслимов.