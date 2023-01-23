Абдулмуслимов: «От Правительства требуется оперативная реакция на все критические ситуации и принятие эффективных решений в режиме реального времени»

Об этом глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил сегодня в ходе заседания оперштаба, комментируя ситуацию с энергоснабжением и последствия аварийных ситуаций.

«Совсем недавно мы были свидетелями того, насколько возросло напряжение в обществе на фоне систематических отключений света – жителями перекрывались дороги. Основными причинами отключений электрооборудования являются повреждения в потребительских сетях, обрывы проводов, пережигание проводов из-за нагрузок.

Также местами фиксируется слабое давление газа в распределительных сетях, которое не позволяет потребителям республики эксплуатировать отопительные котлы для отопления жилых помещений, что в свою очередь ведет к увеличению нагрузки на электрические сети.

Чтобы люди были обеспечены теплом, электроэнергией и другими коммунальными услугами необходимо внедрять современные системы на базе цифровых решений.

В настоящее время необходим предметный анализ и учет потенциальных рисков для принятия мер по дополнительной поддержке жителей Дагестана, ключевых отраслей и предприятий республики», — сказал премьер-министр.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7372