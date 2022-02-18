Абдулмуслимов — оптимальная фигура на должность премьера Дагестана

Сергей Меликов внес в Народное Собрание кандидатуру Абдулмуслима Абдулмуслимова для согласования на должность Председателя Правительства Дагестана.

На сегодняшний день это самая оптимальная фигура на должность премьера в окружении главы региона.

В плюс Абдулмуслимову кроме того, что он всю жизнь связан с сельским хозяйством, имеет еще опыт работы в налоговых органах и МВД, боролся с экономическими преступлениями и коррупцией.

Это ценный опыт в разносторонней деятельности премьера, который знает эти уязвимые области работы изнутри.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»