Абдулмуслимов: «Многие дагестанцы начали возвращаться в села, восстанавливать полуразрушенные дома»

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, комментируя перспективы развития горных территорий в республике, отметил, что именно сейчас в республике есть реальные возможности для форсированного развития горных территорий.

«Этого можно достичь путем создания здесь мощного и экологически чистого агропромышленного хозяйства, развития туристско-рекреационного комплекса, торгово-транспортно-логистического комплекса.

Многие жители республики уже эти перспективы почувствовали, начали возвращаться в села, восстанавливать полуразрушенные дома, разбивать сады и т.д.», — сказал премьер.

Он также напомнил, что горные районы Дагестана – это 45% территории, здесь проживает треть населения региона – порядка 1 млн человек.