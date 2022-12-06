Абдулмуслим Абдулмуслимов, подводя итоги 2022 года, оценил ситуацию в сельском хозяйстве региона

Подводя итоги 2022 года, Абдулмуслим Абдулмуслимов остановил своё внимание на положении дел в сельском хозяйстве. По словам премьера, сельское хозяйства является ведущей отраслью экономики Дагестана.

«Его продукция в структуре ВРП составляет порядка 20%, в этой сфере трудится почти треть экономически активного населения. В последние пять лет мы взяли курс на развитие, прежде всего, растениеводства, животноводства и виноградарства», — обозначил Абдулмуслимов.

По словам премьера, в регионе увеличилось производство риса, винограда. Для решения проблемы с поставками саженцев винограда, в регионе запущен первый собственный питомник саженцев, кроме того, министерство земельным и имущественным отношениям совместно с комитетом Дагвино проводят работу по актуализации виноградопригодных земель.

«У нас уже имеется более 10 тысяч гектаров, на которых в перспективе появятся виноградники», — сказал Абдулмуслимов.

Касательно молочного скотоводства, в Дагестане насчитывается около миллиона голово КРС.

«Но в республике — низкая продуктивность молочного направления: 2,2 — 2,3 тысяч литров молока в год от одной коровы, при среднероссийском показателе 4-5 тысяч», — сказал премьер, отметив, что данные показатели зависят от породы и кормовой базы.