Абдулмуслим Абдулмуслимов: земля должна работать

В рамках встречи с коллективом Минимущества Дагестана глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил заслуги ведомства по ряду направлений. Так, в частности, впервые за многие годы Минимущество выполнило план по сбору неналоговых доходов.

«Земельно-имущественные ресурсы – это тот базис, от которого напрямую зависит уровень и динамика социально-экономического развития любого региона. Для Дагестана – многонациональной, аграрной, малоземельной республики, имеющей уникальное отгонное животноводство, земельные вопросы всегда были важнейшими и чувствительными для населения.

Земельный фонд Республики Дагестан сегодня составляет порядка 5 млн га, в том числе 3,2 млн га – это сельхозугодия, из них – земли отгонного животноводства составляют 1,7 млн га. Мы должны бережно и рационально использовать этот ресурс, сохранить его для себя и для будущих поколений.

Как я часто говорю – «земля должна работать». И здесь очень много зависит от работы Министерства, от каждого из вас персонально. От методично проводимой работы по инвентаризации земельных участков, от строгого контроля за процессом использования по назначению земельных участков, от обеспечения особой охраны наиболее ценных и плодородных сельскохозяйственных земель, от подбора наиболее эффективных пользователей, от скорейшего возврата незаконно занятых земельных участков, от их регистрации и постановки на учет», — поставил перед коллективом Минимущества задачи премьер-министр республики.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7387