Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Я вакцинировался от гриппа и не заболел»

Сегодня в ходе совещания, посвященного эпидемиологической ситуации по гриппу и кори в республике, премьер-министр Дагестана затронул значимость своевременной вакцинации от заболеваний.

Об этом сегодня в своем обращении к дагестанцам говорил Глава РД Сергей Меликов.

«Есть определенная категория лиц, которая ссылается на всякие..я даже не знаю, как это по-русски называется.. Они не хотят, чтобы люди делали вакцинацию. Я, например, провакцинировался от ковида — и я не болел, от гриппа вакцинировался – не заболел, со мной ничего не случилось. Но надо начать с себя. Если есть у кого-то сопутствующие заболевания, нужно делать обследование, пройти определённый курс.

То же самое с корью. Это наши дети, наше будущее. И мы должны сделать все, чтобы сохранить их здоровье», — сказал глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов.