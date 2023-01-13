Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Я понимаю возмущения граждан, когда они в минусовую температуру остаются без света и тепла»

В ходе заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Дагестане глава кабмина напомнил присутствующим, что в связи с массовыми аварийными отключениями электроэнергии, в целом порядка 100 тысяч потребителей по республике оставались без света.

«Справедливо, что такое положение дел вызывает серьезное социальное напряжение. К примеру, вчера, в Левашинском районе местные жители устроили сход у здания администрации района, а в Карамане-2 жители перекрыли федеральную трассу. Подобные инциденты у нас происходят очень часто во многих муниципальных образованиях.

Я понимаю возмущения граждан, когда они в минусовую температуру остаются без света и тепла. Тем более, если еще и не могут дозвониться до соответствующих служб», — сказал премьер.