Абдулмуслим Абдулмуслимов взял на контроль вопрос массовой гибели тюленей на Каспии

21 декабря в Правительстве РД на совещании под руководством врио вице-премьера РД Абдулмуслима Абдулмуслимова обсудили ситуацию с массовой гибелью нерпы на Каспии. В обсуждении приняли участие руководители министерств, ведомств, муниципалитетов и общественных организаций. В рамках совещания было поручено в двухнедельный срок создать комиссию по определению причин падежа животных. Также вице-премьер указал на необходимость проведения утилизации погибших животных в соответствии с требованием главного ветеринарного врача РФ. Разрешение ситуации вице-премьер Абдулмуслимов взял под личный контроль.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники