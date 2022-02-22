Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил на парламентской сессии с программой развития Дагестана

Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил на сессии Народного Собрания с программой развития Дагестана. Перед этим депутаты одобрили кандидатуру Абдулмуслимова на должность Председателя Правительства республики.

Программа, которую предлагает премьер, направлена на развитие социальной сферы, инфраструктуры, промышленности, инвестиционной деятельности, агропромышленного комплекса, туризма и земельных отношений.

«Программа развития Дагестана будет построена в первую очередь на базе 5-ти основных целей развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденных Указом Президента РФ.

Это, в первую очередь, здоровье и благополучие людей, возможность для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация», — отметил Абдулмуслимов.

Программа рассчитана на пять лет. Касается она социально-экономических вопросов, экологии и ЖКХ. Каждый пункт будет прорабатываться досконально.