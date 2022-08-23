Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил на августовском совещании учителей

«Уважаемые работники образования,

ветераны педагогического труда,

приглашенные!

Рад приветствовать всех Вас на Августовском совещании работников образования Республики Дагестан, которое по традиции проводится в преддверии нового учебного года.

В текущем году совещание проходит в традиционном формате и объединив в себе Августовское совещание и заседание Совета при Главе Республики Дагестан по науке и образованию. Также в рамках совещания предусматривается проведение тематических секций по вопросам всех уровней образования. Главой Республики Дагестан 2022 год на одном из заседаний Совета объявлен Годом образования в Республике Дагестан, которое предусматривает проведение широкого спектра мероприятий республиканского и муниципального уровней, в том числе проводимых отдельными образовательными организациями.

Реализация всех предусмотренных мероприятий в рамках Года образования – это мощный импульс для повышения качества образования и не менее важный ресурс для развития региона.

Наши приоритеты в образовании – неизменны. Это широкая, равная доступность, высокие требования к содержанию учебных программ. Создание благоприятных условий для развития талантов.

Все эти принципы отражены и в новых стратегических документах, впервые принятых в республике. В частности, в Концепции развития образования в Республике Дагестан до 2030 года и в программе развития воспитания в Республике Дагестан.

В конечном итоге все наши усилия должны быть направлены на достижение единственной цели – повышения качества образования, как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения.

Условиями для повышения качества образования является повышение профессиональных компетенций педагогических работников, обновление содержания образования, объективное проведение оценочных процедур, методическое сопровождение и совершенствование инфраструктуры образовательных организаций.

Следует отметить, что за последние годы уже сложилась устойчивая тенденция повышения объективности государственной итоговой аттестации, но эти вопросы должны совершенствоваться и быть под постоянным контролем.

Уважаемые коллеги! В новом учебном году нас ждет ряд важных изменений. Многие из них давно назрели, они востребованы временем, самим обществом, родителями. И потому хотел бы обратиться к вам с просьбой – отнестись к ним ответственно, с особым вниманием. Прежде всего имею в виду вопросы воспитания современной молодежи.

В нынешней международной ситуации мы должны особое внимание уделить этому.

Образование как открытая социальная система не может функционировать вне контекста событий, происходящих в окружающем социуме. Школа на селе или в городе – это больше чем учреждение. Здесь каждый учитель, воспитатель на виду детей, родителей, да и всех жителей. Педагоги должны быть ориентированы не только на высокий профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, но и выполнять более широкую, социально-педагогическую миссию. Именно вы, учителя, влияете на развитие личности и формирование мировоззрения детей.

В этой связи отдельно хочу выразить благодарность педагогам, которые с момента начала специальной военной операции уделяют внимание просветительной деятельности, в том числе принимая участие во Всероссийских акциях таких как «Письмо солдату», в организации гуманитарной помощи (на базе ряда профессиональных образовательных организаций республики созданы пункты сбора гуманитарной помощи), а также посвящают уроки героям нашего времени.

Отрадно отметить, что сегодня в зале у нас присутствуют педагоги со стажем работы более 50 лет Шихшинатова Зинаида Семеновна, Ургуев Сулейман Рамазанович (учитель географии), Несина Нина Николаевна (учитель физики), Ибрагимова Амалия Абдулнуровна (учитель биологии), Буруева Надежда Констатиновна (учитель начальных классов), Мусалаева Нателла Зейналовна.

Одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является развитие гражданского и патриотического воспитания. Для нас очень важно формирование у молодого человека чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, активной гражданской позиции и готовности к служению Отечеству.

Учитывая особую важность данной задачи в 2022 году Республика Дагестан вошла в перечень пилотных регионов, в которых с целью оказания помощи школам в реализации программы патриотического воспитания с 1 сентября вводятся должности советника по воспитательной работе. В их задачах – находить подход к каждому ученику, вовлекать ребят в общественные движения, молодежные проекты.

Задача государства заключается – в создании той атмосферы, где каждый гражданин страны формировался и рос в гармоничной среде, в духе патриотизма и гражданской ответственности.

Актуальность проблемы повышения уровня гражданской активности подрастающего поколения послужила основой для принятия решения о создании на территории Дагестанского института развития образования Регионального Дома «ЮНАРМИИ» на 300 мест, а также строительства «Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе загородного стационарного детского лагеря «Каспий» (с. Зеленоморск, Карабудахкентский район) с круглосуточным пребыванием детей на 240 мест, предусматривающего возможность, в том числе ведения образовательной̆ деятельности. Понимая сложность с решением вопроса обеспеченности педагогическими кадрами в сельской местности и малых городах необходимо продолжить реализацию проекта «Земский учитель».

В 2022 году в рамках реализации программы «Земский учитель» в сельские школы будут направлены 93 учителя, которым будут предоставлены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей.

Укрепление престижа профессии учителя – остается одним из наших главных приоритетов. Сегодня в рамках данного совещания ряд педагогов за достижения в сфере образования будут отмечены государственными наградами.

Уважаемые коллеги! Нам необходимо создать такие условия, при которых наши дети будут мотивированы на качественную учебу, на достижение как собственных, так и общественно значимых целей.

В этих целях с прошлого года победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников и их тренерам, а также выпускникам школ, получивших по итогам ЕГЭ 100 баллов, выплачивается денежная премия в размере 100 тыс. рублей. В текущем году обладателями данной премии стали 30 обучающихся и 3 педагога.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация прошлых лет позволила нам по-другому посмотреть на систему образования.

В прошлые годы мы получили хороший опыт в этом направлении. Появились новые технологии образования, позволяющие эффективно использовать дистанционный формат обучения. Мы прошли пути трансформации системы образования, где традиционные формы обучения смешиваются с дистанционными. Поэтому на современном этапе важно умелое комбинирование форм обучения. В этом плане становится очень важным наличие у педагогов соответствующих компетенций и навыков по использованию современных технологий образования.

Перед нами стоит весьма важная задача – создание единого цифрового образовательного пространства для обеспечения равного доступа всех педагогов и школьников к качественному образовательному контенту.

Для справки: В прошлом учебном году в проекте «Цифровая образовательная среда» участвовали 102 школы из 10 городских округов РД. Они оснащены современным компьютерным оборудованием, отвечающим запросам современного цифрового образования. В 2022 году ожидается поставка высокотехнологического оборудования в 145 общеобразовательные организации с целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

В 2022 году в сельских школах 39 муниципалитетов республики и 2 малых городах создается 171 современный образовательный Центр «Точка роста», в которых будут внедрены обновленные программы основного и дополнительного образования.

Также планируется создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 13» г. Каспийска. Начал свою работу Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» (по плану предусматривается охват детей по образовательным программам в количестве 7 240 чел., из которых будут обучаться по профильным (интенсивным) программам – 1 530 детей, по регулярным программам в количестве 860 детей, по дистанционным программам – 4 800 детей). В текущем году в республике активно внедрен и развивается проект «Футбол в школе» во всех общеобразовательных организациях республики, инициированный Главой Республики Дагестан.

В этом году в 52 общеобразовательных организа-циях созданы условия для занятия физической культурой и спортом (оснащена открытыми плоскостными спортивными сооружениями (воркаут) 41 спортивная площадка и установлено 11 мини-футбольных полей.

Качественное эффективное образование – это инвестиции в будущее развитие страны. Понимая это, руководство страны, республики направляет значительные средства на развитие образования, строительство новых школ и детских садов, модернизацию инфраструктуры, созданию новых мест дополнительного образования детей.

Мы все понимаем, что важнейшая задача современной образовательной организации – это создание надлежащих условий для пребывания воспитанников, учащихся и самих работников. Родители должны быть уверены в том, что их дети находятся в безопасной и комфортной среде.

Образовательная система республики является одной из крупнейших среди регионов России. При этом характеризуется высокой степенью износа инфраструктуры, перегруженностью существующих мощностей, недостаточным количеством образовательных организаций, дефицитом педагогических кадров, проблемами, существенно влияющими на качество образовательного процесса. Также остаются вопросы в части строительства и своевременной сдачи школ и детских садиков, возводимых в рамках национальных проектов, сроки ввода которых неоднократно переносились. Такая же ситуация по некоторым объектам складывается и в текущем году. И это недопустимо!

Уважаемые коллеги! Безусловно, от того, как выглядит школа, комфортно ли в ней учиться – напрямую зависит мотивация ребят, их результаты. Потому этот вопрос в преддверии нового учебного года у нас был и остается на особом контроле.

Хочу отметить, что при содействии федерального центра в республике проводится беспрецедентная работа по строительству образовательных организаций. В настоящее время в республике в рамках различных государствен-ных программ строятся 103 школы, что позволит создать 40 тыс. уч. мест, и 56 детских садов на 8 тыс. мест, из которых в 2022 году мы должны ввести в эксплуатацию 74 объекта (30 школ и 44 детских сада). 1 сентября планируется открытие 4 новых школ на 1 606 уч. мест и 15 детских садов на 2 360 мест.

В рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования» проведена большая работа по проведению капитального ремонта 210 зданий в 192 обще-образовательных организациях республики на общую сумму 4 млрд рублей. Пользуясь случаем, я выражаю благодарность всем, кто успешно завершил работу, вы постарались сделать все, чтобы наши дети пришли в отремонтированные, подготовленные для занятий школы.

Хочу обратить внимание, что эффективная работа системы образования зависит не только от материально-технического обеспе-чения учебного процесса, но и от профессионализма педагогов и руководителей образовательных организаций, обладающих в том числе компетенциями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Поэтому задача их профессионального роста – основополагающая для достижения академических успехов и роста образовательных результатов.

Уважаемые участники совещания! Образование всегда было и остается приоритетным направлением в государственной политике, и в нашей стране профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и почетной. От ваших усилий будет во многом зависеть, кем станут завтра сегодняшние школьники, а значит и то, каким будет наше с вами будущее.

Уверен, дагестанским учителям по силам главная задача современного образования – воспитать поколение самостоятельных, мобильных и востребованных членов общества.

Я желаю вам вдохновения в наступающем учебном году, ведь только вы способны зажечь в учениках тягу к учебе, только вы можете развить в них умение думать, анализировать, чувствовать, сопереживать, что так важно в современном мире», — отметил премьер-министр.