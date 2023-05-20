Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Выставка показала, что нашей молодежи тоже может быть интересно животноводство»

Глава регионального кабмина Абдулмуслимов поблагодарил Минсельхоз России за оказанное доверие и за то, что предоставили возможность провести такое масштабное мероприятие в Республике Дагестан.

«Данная выставка стала своего рода прекрасной площадкой и ярким примером того, что молодежь была вовлечена в процесс животноводства. Все эти дни было много людей, была молодежь, старшие, дети, и на самом деле, когда они видят плоды труда, они понимают, насколько тяжелый труд чабана. На этих площадках они делают соответствующие выводы и понимают, что животноводством можно и нужно заниматься, можно стать чабаном либо пастухом», — с таким добрым посылом подвёл итоги премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.