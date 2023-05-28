Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования в связи с кончиной председателя БИСОМ Абдулхакима Пахрутдинова

«Ушел из жизни мой помощник, верный товарищ, председатель Ассоциации бизнес – сообщества Дагестана (БИСОМ) Абдулхаким Саидович Пахрутдинов.

Он прошел долгий, непростой трудовой путь, начав с комсомольской работы, перейдя в хозяйственную деятельность, затем в банковскую сферу, после чего стал заниматься бизнесом. Абдула Саидович успешно использовал свои опыт и знания на поприще защиты интересов предпринимателей, выстраивая конструктивное взаимодействие между органами государственной власти и бизнес-сообществом.

Это был человек исключительных личностных качеств, энергичный, инициативный. Как рассказывают коллеги, у его кабинета всегда собиралась очередь молодых предпринимателей, потому что все они могли найти понимание и поддержку в его лице, получить совет и рекомендацию.

Абдула Саидович всегда мог открыто и объективно говорить о проблемах предпринимательства, одновременно предлагая варианты решения, выхода из ситуации.

Соболезную всем родным и близким Абдулхакима. Глубоко скорблю вместе с вами, понимаю и разделяю боль этой невосполнимой утраты», — говорится в соболезновании Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.