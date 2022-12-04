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Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования семье Магомедали Магомедова

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Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил слова соболезнования близким в связи с кончиной Магомедали Магомедова.

«С глубокой скорбью узнал о кончине истинного патриота Дагестана и России, настоящего лидера, аксакала кавказской политики Магомедали Магомедовича Магомедова.

Он был политическим тяжеловесом, ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным политиком, всю жизнь посвятившим служению Отечеству. Магомедали Магомедович всегда детально вникал не только в сложные хозяйственные проблемы, но и в тонкости политических процессов.

Для него интересы своего села, района, Дагестана, всей великой России всегда были выше личных. А уважение народа – выше материальных благ. В самые сложные исторические периоды он был рядом со своим народом.

Бесспорно, он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие Дагестана. Нам всем будет очень не хватать его мудрых советов и наставлений.

Искренние соболезнования Магомедсаламу Магомедалиевичу, семье, родным, близким, всем, кто знал и любил Магомедали Магомедовича», — говорится в тексте соболезнования Абдулмуслимова.

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