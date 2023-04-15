Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования семье Магомеда Газимагомедова

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Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования родным и близким помощника министра внутренних дел по Республике Дагестан Магомеда Газимагомедовича Газимагомедова в связи с его кончиной.

«Долгие годы работали вместе с Магомедом Газимагомедовичем. Сослуживцы, коллеги, друзья — все, кто был знаком с ним, знали его как порядочного, мужественного человека с твердей волей. На протяжении всей своей профессиональной деятельности он хранил верность идеалам служения обществу, отличался высоким профессионализмом, трудолюбием, патриотизмом и скромностью.

Выражаю глубокие соболезнования семье Магомеда Газимагомедовича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в тексте соболезнования Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

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