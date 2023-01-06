Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования семье Магомеда Абдулаева

«От имени Правительства Республики Дагестан и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего Магомеда Имрановича Абдулаева.

Трудолюбие и целеустремленность Магомеда Имрановича были востребованы как в научной и педагогической деятельности, так и на ответственных государственных должностях.

Магомед Абдулаев возглавлял дагестанское правительство в непростой период, когда республику еще «сотрясали» разного характера события, но он сумел не только сохранить социальную и экономическую устойчивость, но и обеспечить динамику роста по ключевым показателям развития республики.

Добрый, отзывчивый, открытый человек — таким запомнят его друзья, коллеги, ученики. Светлая память о Магомеде Имрановиче сохранится в наших сердцах», — сказал Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.