Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования семье дагестанца Юнуса Магомедова, погибшего в ЛНР

Председатель Правительства РД сегодня посетил село Новый Чиркей Кизилюртовского района, чтобы выразить соболезнования семье Юнуса Магомедова – молодого бойца, командира роты в одном из подразделений спецназа «Ахмат».

На этой неделе, 26 декабря, Абдулмуслим Абдулмуслимов общался с Юнусом в Луганской Народной республике. Спустя совсем немного времени Юнус Магомедов трагически погиб, помогая раненому товарищу. Сегодня его похоронили в родном селе.

«Только в понедельник мы были рядом с ним, говорили о жизни, о служении Родине, о подвигах наших земляков. Юнус говорил: «все по воле Всевышнего». Он оставлял впечатление мужественного, боевого парня, и в нашей памяти навечно останется героем», — сказал Абдулмуслимов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что семье Юнуса Магомедова будет оказана необходимая поддержка.