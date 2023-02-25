Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования Сайгидпаше Умаханову в связи с кончиной матери

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования депутату Государственной Думы Сайгидпаше Умаханову и депутату Народного Собрания РД Мухтарпаше Умаханову в связи с кончиной матери.

«От всего состава Правительства Республики Дагестан и от себя лично выражаю искренние соболезнования Сайгидпаше Дарбишевичу и Мухтарпаше Дарбишевичу в связи со смертью матери. Это тяжелая утрата. Все мы принадлежим Всевышнему и к Нему наше возвращение. Скорбим вместе с вами», — сказал премьер-министр РД.