Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с журналистами

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с представителями средств массовой информации республики и сотрудниками Министерства информации и печати РД.

Абдулмуслимов говорил о том, что необходимо воспитывать детей в духе патриотизма и с глубоким знанием:

«Мы должны прививать у наших детей любовь к чтению книг, журналов, газет, потому что пока человек не будет чувствовать шелест страниц, ни о каком его образовательном уровне говорить не стоит. Через интернет и через компьютер человек грамотным не станет, он может конечно обучиться каким-то азам и получить первичную информацию. Я сам убедился, что пока не прочитаешь Льва Тостого, Александра Пушкина и Расула Гамзатова нельзя добиться глубоких познаний. Необходимо активизировать эту работу», — отметил председатель правительства.

По его мнение, необходимо больше рассказывать о простых честных людях, о тружениках.

Абдулмуслимов рассказал о том, что Глава республики Сергей Меликов поручил провести ремонт в Доме издательства.