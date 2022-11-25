Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с замминистра сельского хозяйства России Андреем Разиным

В рамках рабочей поездки в Москву председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 25 ноября, встретился с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Андреем Разиным.

Одной из ключевых тем встречи стало исполнение в регионе мероприятий государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

В Дагестане реализация госпрограммы в текущем году позволила вовлечь в оборот за счет культуртехнических мероприятий более 1 тыс. га неиспользуемых земель, а за последние три года — не меньше 10 тыс. гектаров с господдержкой за счет средств федерального бюджета.

Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил Минсельхоз РФ о поддержке региона в дальнейшей реализации программы и включения в план реконструкции ряда гидротехнических сооружений, что позволит увеличить площади мелиорируемых земель, и, соответственно, увеличить урожаи, нарастить кормовую базу для развития животноводства.

В ходе встречи были рассмотрены возможности реконструкции в рамках указанной госпрограммы нескольких мелиоративных объектов, в том числе Сулу-Чубутлинской оросительной системы, Старотеречной оросительной системы. Также речь шла о восстановлении таких важных для Дагестана водных объектов, как Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы.