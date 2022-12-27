Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с военнослужащими из Дагестана на передовой в зоне СВО

Председатель Правительства Республики Дагестан встретился с бойцами спецназа «Ахмат», в том числе с выходцами из Дагестана. Абдулмуслим Абдулмуслимов поприветствовал ребят от имени Главы РД Сергея Меликова, а также поговорил о насущных вопросах.

«Вы должны знать, что мы о вас не забыли. Мы рядом с вами. Мне очень приятно, что в этой ситуации свои боевые задачи вы выполняете под чутким руководством опытных генералов Эседуллы Абачева и Апти Алаутдинова. Именно такие ситуации еще больше объединяют людей. Всевышним Аллахом было так суждено. Мы один народ с нашим братским чеченским народом», — сказал, в частности, премьер Дагестана.

«Здесь нет нации, религии, мы боремся с одним врагом», — отметили, в свою очередь, бойцы.