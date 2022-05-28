Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с руководителями промпредприятий

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Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудил с руководителями промышленных предприятий Дагестана развитие отрасли в условиях ограничений, а также прогнозы и проблемы развития.

В процессе встречи председатель Правительства обратил внимание, что исходя иностранных компаний с рынка, увеличенным потоком туристов, а также инфраструктурной модернизацией открываются широкие возможности для развития местных инициатив. Освобождаются и создаются новые нищи.

Отдельно были обсуждены промышленные проекты разной узкой направленности.

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