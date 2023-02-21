Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с министром экономики Азербайджана

В рамках рабочего визита в Республику Азербайджан 20 февраля Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества с министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым.

На встрече говорили о реализации экономического потенциала в рамках двустороннего сотрудничества, укреплении связей в торговой, промышленной и инвестиционной областях, расширении товарооборота, развитии транспортного коридора «Север-Юг», взаимодействии в сферах АПК, туризма и культуры.

Абдулмуслимов отметил, что в целом в регионе наблюдается положительная динамика по ключевым экономическим направлениям. Одной из значимых тем в связи со сложившейся политической обстановкой, по мнению Абдулмуслимова, является развитие международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Вы знаете, что в этом сообщил, что в Дагестане в последние годы проводится большая работа по развитию мелиоративного комплекса и овцеводства.

Абдулмуслимов подчеркнул, что наряду с сельским хозяйством, в Дагестане развиваются промышленное производство и строительный комплекс, в которых запущены ряд крупных социально-значимых проектов.

«В целом мы готовы к сотрудничеству, хотели бы, чтобы рассмотрели и изучили строительство совместных перерабатывающих предприятий как по мясомолочному направлению, так и по направлению растениеводства.

Дагестан, как и другие регионы России, придает большое значение партнерству с Азербайджаном. Уверен, что наше экономическое сотрудничество охватит важнейшие сферы жизнедеятельности и выведет отношения между двумя странами на новый качественный уровень», — выразил надежду Абдулмуслимов.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что географическая близость с Дагестаном создает более благоприятные условия для сотрудничества.

«В сфере экономики, торговли и инвестиций – мы считаем, что можем и должны сделать больше, потому что есть политическая поддержка. Мы смотрим в сторону углубления регионального сотрудничества, особенно с Дагестаном, который географически, и по экономическому потенциалу, нам близок. В октябре прошлого года наша сторона посещала контрольно-пропускные пункты, мы очень признательны за то сотрудничество и открытость, которые демонстрируются в процессе работы. Очень скоро планируем открытие контрольно-пропускных пунктов «Ханоба» с азербайджанской стороны и «Тагиркент-Казмаляр» с российской стороны. Хочу отметить, что общими усилиями удалось добиться значительного улучшения в этом направлении. Это неизбежно за собой потянет новые транспортные товаропотоки», — рассказал министр.

Он упомянул о необходимости создания региональных логистических центров.

Микаил Джаббаров и Абдулмуслим Абдулмуслимов выразили уверенность на дальнейшее взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес как Азербайджану, так и России.