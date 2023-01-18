Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с коллективом Минкультуры Дагестана

Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с коллективом регионального министерства культуры. Здесь он заслушал информацию о работе ведомства, перед которым, по словам премьер-министра республики, стоят большие стратегические задачи, ознакомился с проблемными аспектами, а также обговорил основные направления развития сферы культуры в Дагестане.

В своей вступительной речи премьер-министр республики отметил, что в Дагестане вопросам сохранения и развития культуры необходимо уделять особое внимание, учитывая многонациональный этнический состав республики.

Абдулмуслимов заверил, что будет оказана поддержка в решении вопросов, связанных с реализацией республиканских программ направленные на развитие профессиональных видов искусств, сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры.

Говорили и о праздновании 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова.

«В 2023 году реализуется большой блок разноформатных проектов, связанных именем, жизнью и творчеством Расула Гамзатова. Официальный старт Года Расула Гамзатова состоится в большом зале Русского драматического театра им. М. Горького г. Махачкалы, а главные мероприятия празднования запланированы в сентябре в Государственном Кремлевском Дворце в г. Москве, которые будут включать показ музыкально-театрализованного представления и выставочный проект.

Данную программу планируется показать также в г. Санкт-Петербурге, г. Баку Республики Азербайджан и г. Минске Республики Беларусь. Среди крупных событий — проведение Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации Федерального Собрания РФ и Государственной Думе РФ. Помимо этого, предстоит реализация крупных гастрольных проектов с показом театральных постановок по произведениям поэта, тематических выставочных проектов в регионах России», — рассказала министр культуры Зарема Бутаева.