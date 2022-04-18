Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с коллективом Минимущества Дагестана

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел рабочую встречу с коллективом Министерства по земельным и имущественным отношениям РД. Обсуждали вопросы, связанные с ситуацией в сфере управления государственным имуществом республики.

Сотрудники министерства рассказали о проделываемой текущей работе, озвучили проблемные вопросы и предложения по их решению. Детально обсудили переход на систему планирования деятельности и о дальнейших перспективах развития сферы имущественных и земельных отношений в Дагестане на ближайший период.

Отдельно отметили незавершенные мероприятия по регистрации права собственности республики на имущество, разграничению прав на землю, кадастрированию границ и внесению в ЕГРН необходимых сведений о границах муниципальных образований республики.

В качестве примера они привели проведенное совещание с членами СНТ по вопросу уточнения границ скотопрогонных трасс, на которых расположены данные общества. Так, в ближайшее время по инициативе республиканского Минимущества будет создана межведомственная комиссия для более детального рассмотрения этого вопроса.

В ходе обсуждения участники встречи предлагали различные пути по повышению качества предоставления услуг и функционирования подведомственных учреждений. Поступило предложение использовать механизм совместных межведомственных совещаний, которые позволят комплексно решать проблемы и улучшить оказание правовой помощи.