Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым на полях ПМЭФ

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 14 июня на полях Петербургского международного экономического форума встретился с Главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Стороны обсудили актуальную для обоих регионов проблему — опустынивание земель, в том числе инициированный Дагестаном соответствующий законопроект, подержанный в Госдуме.

Проект закона о внесении изменений в ФЗ «О мелиорации земель», участие в разработке которого принимали, в том числе специалисты Калмыкии — часть комплекса мер, выработанных в целях сохранения сельскохозяйственных земель и пастбищ от опустынивания.

Отметим, что опустынивание земель — серьезная экологическая проблема, которая затрагивает миллионы гектаров территории России. Самыми обширными зонами опустынивания являются Черные земли в Калмыкии и Кизлярские пастбища в Дагестане. Профильные специалисты и ученые обоих регионов в последние несколько лет начали активную совместную работу над выработкой комплекса мер по решению данной проблемы.