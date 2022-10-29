Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с Героем России Русланом Курбановым

Руслан Курбанов — старший лейтенант и командир танкового взвода, благодаря грамотной стратегии которого в СВО был освобожден населенный пункт без единой потери. Подвиг дагестанца родом из табасаранского села Татиль не остался не замеченным командованием — Указом президента РФ ему присвоено звание Героя России.

«Мы гордимся тобой и всеми нашими земляками и искренне желаем новых успехов в службе, больших свершений во славу Родины!» — обратился Абдулмуслим Абдулмуслимов к герою во время встречи. Также он сообщил о решении Сергея Меликова наградить Руслана Курбанова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».