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Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с Героем России Русланом Курбановым

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Руслан Курбанов — старший лейтенант и командир танкового взвода, благодаря грамотной стратегии которого в СВО был освобожден населенный пункт без единой потери. Подвиг дагестанца родом из табасаранского села Татиль не остался не замеченным командованием — Указом президента РФ ему присвоено звание Героя России.

«Мы гордимся тобой и всеми нашими земляками и искренне желаем новых успехов в службе, больших свершений во славу Родины!» — обратился Абдулмуслим Абдулмуслимов к герою во время встречи. Также он сообщил о решении Сергея Меликова наградить Руслана Курбанова орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

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