Абдулмуслим Абдулмуслимов: Все конкурсные процедуры по госзакупкам должны быть завершены в первом полугодии

Органам исполнительной власти Республики Дагестан поставлена задача завершить все конкурсные процедуры в полном объеме в первом полугодии 2023 года, сообщил в ходе Оперативного штаба Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Это, по словам премьер-министра, необходимо в целях обеспечения освоения в полном объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий нацпроектов и госпрограмм.

«Реализуемые в настоящее время проекты настолько масштабны, что важно не разорвать цепочку контроля за своевременным освоением выделенных средств. Необходимо и грамотное и своевременное планирование закупочной деятельности.

Для получения наиболее эффективного результата в этом направлении органам исполнительной власти и местного самоуправления нужно своевременно разработать и утвердить планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — поручил Абдулмуслим Абдулмуслимов.