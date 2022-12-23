Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил дагестанцам государственные награды

В преддверии Нового года Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в торжественной обстановке провел церемонию вручения государственных наград.

Среди награжденных- работники агропромышленного комплекса, строительного сектора, молодежной политики и другие.

Так, в частности, за большой вклад в развитие сельского хозяйства республики Указом Главы Дагестана Сергея Меликова Почетным знаком Республики Дагестан «За любовь к родной земле» и Медалью «За доблестный труд» награждены работники агропромышленного комплекса: чабаны, доярки, трактористы и механизаторы.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетную грамоту Правительства Республики Дагестан вручили руководителю ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения РД» Залкипу Курбанову, директору Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринарного института – ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр РД» Аюбу Алиеву и другим.

Награждены и специалисты республиканских государственных учреждений.